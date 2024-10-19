هيئة الاعلام والاتصالات توقف عمل قناة MBC في العراق

وذكر بيان للهيئة ورد لـ نيوز، انه "انطلاقاً من واجبنا الموكل الينا بموجب القوانين والتشريعات في تنظيم قطاع الاعلام ومنع التجاوزات وردع المخالفين للقيم الوطنية والآداب العامة، وبالنظر لانتهاك قناة MBC الفضائية للوائح البث الاعلامي من خلال تجاوزاتها المتكررة وتطاولها على الشهداء قادة وقادة المقاومة الأبطال الذين يخوضون الشرف ضد الكيان الصهيوني الغاصب".وأضاف البيان، "فاننا نؤكد على اتخاذ كافة القانونية اللازمة وايقافها عن العمل في العراق، ونوجه الجهاز التنفيذي في هيئتنا الى إلغاء رخصة العمل الممنوحة لها".