التعليم تحدد موعد الاعتراض على نتائج القبول المركزي وتحدد الفئات المشمولة به

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي في حديث لـ نيوز، إن "الوزارة ستطلق خلال الأيام القليلة المقبلة استمارة الاعتراض الخاص بالقبول المركزي في الجامعات والمعاهد العراقية".وأضاف العبودي، أن "الاعتراض يشمل فئة الذين لم يظهر لم قبول، وكذلك الذين لم يقدموا على استمارة المركزي، كما يشمل الاعتراض، الذين تزيد معدلاتهم عن 75% فأعلى، وظهرت لهم قبولات في معاهد وليس كليات ضمن استمارة القبول".وأعلنت وزارة العالي والبحث العلمي، في وقت سابق من اليوم الاحد (20 تشرين 2024) نتائج المركزي في الجامعات والمعاهد العراقية للعام الدراسي 2024 – 2025.