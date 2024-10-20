ضبطت بحوزتهما 952 غرام من كرستال.. السجن المؤبد لتجار مخدرات في ميسان

وذكر المركز الإعلامي لمجلس في بيان ورد لـ نيوز، أن "المدانين ضبطت بحوزتهما 952 غرام من مادة الكرستال المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وتابع أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 28/ اولاً من قانون والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".