مع قرب انتهاء الانتخابات.. اسايش أربيل تحذر وتتوعد بعقوبات صارمة

نيوز – محلي

توعدت مديرية أسايش أربيل، مطلقي الرصاص بعقوبات صارمة.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، انه "مع اقتراب موعد انتهاء التصويت لانتخابات برلمان والاعلان عن النتائج الأولية، فانه ستتم معاقبة كل من يقوم بإطلاق الرصاص في الهواء احتفالا بذلك".

وأضافت انها "تتعامل مع الجميع بشكل متساو"، داعية المواطنين الى "الاحتفال بطريقة حضارية بعيدا عن العيارات النارية التي قد تتسبب باصابات او أحيانا تؤدي الى الوفاة".