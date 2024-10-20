اعتقال شخص يتاجر بالعملة الأثرية في صلاح الدين

أعلنت وزارة الداخلية، مساء الأحد، عن اعتقال شخص يتاجر بالعملة الأثرية في محافظة الدين.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "حسب توجيهات مدير عام الداخلية، ووفقا لمعلومات دقيقة وبمتابعة ميدانية تفصيلية، تمكنت الداخلية في الدين من القاء القبض على متهم يتاجر بالعملة الاثرية ( تعود للعصر الأموي)".

وأضاف البيان أنه "تم ضبط بحوزته خمس قطع أثرية"، الى "تدوين اقول المتهم وتنظيم محضر ضبط اصولي بالمضبوطات".