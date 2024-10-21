ايعاز بتوزيع ألف دونم على منتسبي وزارة الدفاع (وثيقة)

نيوز-محليات



خاطب محافظ عبد القادر الدخيل، مديرية بلدية الموصل، لفرز مساحة الف دونم من أراضي معسكر الغزلاني لغرض توزيعها على منتسبي وزارة الدفاع من أبناء محافظة .

وبحسب كتاب صادر من المحافظ وحصلت نيوز على نسخة منه، فإن الدخيل مديرية بلدية بفرز الف دونم من معسكر الغزلاني على القطع المرقمة 7 وادي حجر الشرقية، 2 الغزلاني، 6 وادي الدير الشمالي، 9 وادي الدير الجنوبي، لتوزيعها على منتسبي وزارة الدفاع وذلك بناء على توجيه .