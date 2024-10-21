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كيف تمت قرعة الـ 13 ألف درجة وظيفية بالبصرة وما دور مجلس المحافظة؟
محليات
2024-10-21 | 07:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
533 مشاهدة
السومرية
نيوز – محليات
كشف عضو مجلس محافظة
البصرة
ورئيس
لجنة
الشهداء نوفل المنصوري، اليوم الاثنين، تفاصيل قرعة الـ 13 ألف درجة وظيفية في المحافظة، فيما أشار الى ان القرعة خالية من المفاضلة وهذا مخالف للقانون.
وقال المنصوري في حديث للسومرية نيوز: "كانت هناك استضافة للجنة 13 ألف درجة وظيفية وهذه الاستضافة من مجلس
المحافظة
لعدة أسباب، منها تكرار بالأسماء وعدم
مقاطعة
البيانات مع الدوائر في محافظة
البصرة
في ملف التربية لخمسة وثلاثين درجة وظيفية ووجود أسماء أيضا طالعة بالتعيينات دائرة
الصحة
وحتى في وزارة الداخلية واسماء وهمية".
وأشار الى ان "هذه الاسباب دعت الى استضافة اللجنة المشرفة على 13 ألف درجة وظيفية في
المجلس
وكانت هنالك عدم قناعة لأغلب أعضاء
المجلس
بالأجوبة".
وتابع: "قانونيا إجراء القرعة يكون بطريقة المفاضلة وحسب
القانون
الذي حصل، لا توجد مفاضلة وتحولت الى قرعة وهذا مخالف"، موكدا ان "مجلس محافظة
البصرة
وجه 5 اسئلة للجنة المشرفة وننتظر الجواب وفي حال عدم قناعة
المجلس
سيحال الملف للنزاهة والتحقيق".
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