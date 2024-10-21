كيف تمت قرعة الـ 13 ألف درجة وظيفية بالبصرة وما دور مجلس المحافظة؟

وقال المنصوري في حديث للسومرية نيوز: "كانت هناك استضافة للجنة 13 ألف درجة وظيفية وهذه الاستضافة من مجلس لعدة أسباب، منها تكرار بالأسماء وعدم البيانات مع الدوائر في محافظة في ملف التربية لخمسة وثلاثين درجة وظيفية ووجود أسماء أيضا طالعة بالتعيينات دائرة وحتى في وزارة الداخلية واسماء وهمية".وأشار الى ان "هذه الاسباب دعت الى استضافة اللجنة المشرفة على 13 ألف درجة وظيفية في وكانت هنالك عدم قناعة لأغلب أعضاء بالأجوبة".وتابع: "قانونيا إجراء القرعة يكون بطريقة المفاضلة وحسب الذي حصل، لا توجد مفاضلة وتحولت الى قرعة وهذا مخالف"، موكدا ان "مجلس محافظة وجه 5 اسئلة للجنة المشرفة وننتظر الجواب وفي حال عدم قناعة سيحال الملف للنزاهة والتحقيق".