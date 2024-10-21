إعادة فتح التقديم إلى قناة الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة المهنية

واوضحت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، أن "التقديم إلى الاستمارة الإلكترونية للقناة يشمل الأوائل من خريجي الدراسة المهنية (الدور الأول) للسنة الدراسية 2024/2023 الذين لم يقدموا مسبقا والذين لم يتم قبولهم في الوجبة الأولى للقبول في الجامعات الحكومية كافة بتخصصاتها الأكاديمية والتقنية (الدراسة الصباحية) على وفق التخصص المناظر أو القريب وتدعو إلى الاطلاع على ضوابط وخطوات التقديم المثبتة في التقديم الإلكتروني".ويستمر التقديم عبر دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) إلى غاية يوم السبت الموافق 2024/10/26، بحسب بيان الوزارة.