بحبل معلق.. عشريني ينتحر داخل منزله في البصرة

نيوز – محلي

افاد مصدر امني، بأن شابا اقدم على الانتحار شنقا داخل منزله في .

وقال لـ نيوز، ان "شابا في الثاني من عمره اقدم على الانتحار شنقا داخل منزله في قضاء شمال المحافظة".

وأضاف ان "قوات وصلت الى مكان الحادث للوقوف على ملابساته".