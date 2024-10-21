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بحبل معلق.. عشريني ينتحر داخل منزله في البصرة

محليات

2024-10-21 | 11:40
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بحبل معلق.. عشريني ينتحر داخل منزله في البصرة
371 مشاهدة

السومرية نيوز – محلي
افاد مصدر امني، بأن شابا اقدم على الانتحار شنقا داخل منزله في البصرة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "شابا في العقد الثاني من عمره اقدم على الانتحار شنقا داخل منزله في قضاء المدينة شمال المحافظة".
 
وأضاف ان "قوات الشرطة وصلت الى مكان الحادث للوقوف على ملابساته".

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