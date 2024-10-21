بغداد.. مصرع وإصابة تسعة أشخاص بثلاثة حوادث سير

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بمصرع وإصابة تسعة أشخاص بثلاثة حوادث سير بمناطق متفرقة من .

وقال في حديث لـ نيوز، إن "شخصين لقيا مصرعهما وأصيب أثنان آخران نتيجة تعرضهم لحادث اصطدام عجلتين على الطريق السريع ضمن قضاء ابو غريب".

وأضاف أن "شخصا لقي مصرعه نتيجة تعرضه لحادث دهس من قبل نوع كيا بالقرب من جسر المشاهدة ضمن قضاء الطارمية".

وفي حادث ثالث، قال إن "حادث سير اصطدام نوع النترا بمركبة حمل نوع لوري على الطريق الدواي السريع بالقرب من السونار ضمن قضاء المحمودية"، الى "مصرع صاحب العجلة الالنترا والقبض على سائق الحمل".

وأشار الى "إصابة ثلاثة اشخاص نتيجة تعرضهم الى حادث تصادم دراجتين ناريتين بالقرب من قرية حمد شهاب في قضاء الطارمية".