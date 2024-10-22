هزة أرضية تضرب العراق

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، ان "مراصدنا الزلزالية سجلت حدوث هزة ارضية صباح يوم الثلاثاء، على الحدود العراقية الايرانية تبعد حوالي 50 كم عن قضاء خانقين - محافظة ديالي بلغت قوتها 2.8 درجة".واضافت انه "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنون الساكنين بالقرب من حدوثها"، داعية المواطنين الى "الابتعاد عن الإخبار الكاذبة والإشاعات والالتزام بالوصايا الزلزالية".