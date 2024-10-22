بغداد تسجل غدا 8 مئوية.. استعدوا للشتاء

نيوز – محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الثلاثاء، حدوث عواصف رعدية مع استمرار انخفاض درجات الحرارة.

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون غائم جزئي في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية متفرقة، اما في المنطقتين الوسطى والجنوبية فان الطقس سيكون صحوا مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبينة ان "طقس الخميس المقبل سيكون على العموم صحوا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأضافت ان "الطقس يوم سيكون على العموم صحوا ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقة الجنوبية ومقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية".

وأكدت ان "الطقس ليوم السبت المقبل سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية صحوا الى غائم جزئي ويكون غائم جزئي الى غائم في المنطقة الجنوبية مصحوب بتساقط امطار وحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا".

وتابعت ان "درجات الحرارة ستسجل يوم غد الاربعاء في ذي قار والمثنى والبصرة وميسان 26 مئوية وفي النجف والديوانية 26 مئوية، فيما ستسجل درجات حرارة عظمى 24 مئوية والصغرى 8 مئوية".

وذكرت ان "درجات الحرارة العظمى ليوم غد في دهوك 17 مئوية والصغرى 9 مئوية والسليمانية 18 مئوية والصغرى 4 مئوية وفي أربيل العظمى 19 مئوية والصغرى 8 مئوية".