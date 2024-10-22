يعود تاريخه لأكثر من 4000 عام.. العراق يكتشف موقعًا أثريًا في كركوك (صور)

وزار مدير قسم التنقيبات في الهيئة، سهيل التميمي، الموقع برفقة المتابعة، واطلعوا على سير الأعمال التنقيبية التي تقودها بعثتان؛ الأولى برئاسة قصي محمد بطرس، والتي كشفت عن بقايا وحدات بنائية وورش وأفران لصناعة الفخار، إضافة إلى العثور على نحو 100 قطعة أثرية متنوعة.فيما ترأست البعثة الثانية، بقيادة وقاص محمد حمد عبد الله، أعمال التنقيب في وحدات عمارية مشيدة من اللبن، وعثرت على قبور تضمنت هدايا دفنية مختلفة، مما أسفر عن اكتشاف ما يقارب 150 قطعة أثرية حتى الآن.أكد التميمي على أهمية المكتشفات في تحديد فترة الموقع الأثري، ودعا إلى ضرورة توثيق جميع اللقى الأثرية والوحدات المعمارية باستخدام التقنيات الحديثة، مشددًا على اتباع المعايير العلمية لضمان توثيق دقيق وكامل للموقع، بحسب بيان للهيئة ورد للسومرية نيوز.