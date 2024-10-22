بعد وفاة نزيل.. حديث عن وضع "مأساوي" في سجن البصرة

​كشف مدير حقوق الانسان في التميمي، الثلاثاء، عن وفاة نزيل في سجن المحافظة، فيما وصف وضع بـ"المأساوي".

وقال في حديث لـ نيوز، "اليوم الساعة الخامسة توفي احد النزلاء في سجن المركزي وهو يبلغ من العمر 48 عاما محكوم مدى الحياة وفق المادة 393"، الى أن النزيل "كان لديه سجل طبي بسبب جلطة دماغية ويعالج بين فترة واخرى".

ولفت الى أن "هناك ملاحظات لمكتب حقوق الانسان على قسم سجن الوضع فيه مأساوي وخطير للغاية بسبب الاكتظاظ"، مضيفا "يصل عدد النزلاء الى اربعة اضعاف وهناك اكثر من خمسة الاف نزيل".

واعتبر أن "هذا الاكتظاظ يرافقه الامراض وحالات الاختناق وهناك خشية من الاحتكاك والعنف داخل السجن"، داعيا الى "وقفة جادة من قبل الحكومة ونظرة من قبل اصحاب القرار".

وتابع أن "الوضع ليس بالحميد وهناك سعي من قبل الادارة وتعمل جاهدة لتوفر الكثير من المتطلبات"، مستدركا بالقول "سجن يفوق كل سجون العراق من ناحية العدد والاكتظاظ".