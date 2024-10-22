Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
قصف أوكار لـ"داعش" في كركوك
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بعد وفاة نزيل.. حديث عن وضع "مأساوي" في سجن البصرة

محليات

2024-10-22 | 15:44
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بعد وفاة نزيل.. حديث عن وضع &quot;مأساوي&quot; في سجن البصرة
646 مشاهدة

​كشف مدير مكتب حقوق الانسان في البصرة مهدي التميمي، الثلاثاء، عن وفاة نزيل في سجن المحافظة، فيما وصف وضع السجن بـ"المأساوي".

وقال التميمي في حديث لـ السومرية نيوز، "اليوم الساعة الخامسة توفي احد النزلاء في سجن البصرة المركزي وهو يبلغ من العمر 48 عاما محكوم مدى الحياة وفق المادة 393"، مشيرا الى أن النزيل "كان لديه سجل طبي بسبب جلطة دماغية ويعالج بين فترة واخرى".
 
ولفت الى أن "هناك ملاحظات لمكتب حقوق الانسان على قسم سجن البصرة الوضع فيه مأساوي وخطير للغاية بسبب الاكتظاظ"، مضيفا "يصل عدد النزلاء الى اربعة اضعاف وهناك اكثر من خمسة الاف نزيل".
 
واعتبر التميمي أن "هذا الاكتظاظ يرافقه الامراض وحالات الاختناق وهناك خشية من الاحتكاك والعنف داخل السجن"، داعيا الى "وقفة جادة من قبل الحكومة المركزية ونظرة من قبل اصحاب القرار".
 
وتابع أن "الوضع ليس بالحميد وهناك سعي من قبل الادارة وتعمل جاهدة لتوفر الكثير من المتطلبات"، مستدركا بالقول "سجن البصرة يفوق كل سجون العراق من ناحية العدد والاكتظاظ".
>> انضم الى السومرية على واتساب 

البصرة

سجن

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
تأهيل السجناء داخل سجن بابل المركزي - حلقة ١٩ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-22
Play
تأهيل السجناء داخل سجن بابل المركزي - حلقة ١٩ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-22
من الأخير
Play
من الأخير
كردستان.. معضلة ما بعد الصندوق - حلقة ٢٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-22
Play
كردستان.. معضلة ما بعد الصندوق - حلقة ٢٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-22
Play
نشرة ٢٢ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-22
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
22-10-2024 | 2024
12:30 | 2024-10-22
Play
22-10-2024 | 2024
12:30 | 2024-10-22
Morning Live
Play
Morning Live
الخيانة مرض مميت يقضي على العلاقات السليمة - حلقة ١٣٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-22
Play
الخيانة مرض مميت يقضي على العلاقات السليمة - حلقة ١٣٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-22
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الكفاح - الحلقة ١٣٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-22
Play
بغداد الكفاح - الحلقة ١٣٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-22
الهوا الك
Play
الهوا الك
المحامي مالتي غدر بيه - الحلقة ٢٧ | الموسم 9
15:30 | 2024-10-21
Play
المحامي مالتي غدر بيه - الحلقة ٢٧ | الموسم 9
15:30 | 2024-10-21
استديو Noon
Play
استديو Noon
تلوّن المرأة 21-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-21
Play
تلوّن المرأة 21-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-21
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
باي - سلاح تعارك 21-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-21
Play
باي - سلاح تعارك 21-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-21
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - فقرة شنو يضوجك ؟ 21-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-21
Play
الأبراج - فقرة شنو يضوجك ؟ 21-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-21
الأكثر مشاهدة
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
تأهيل السجناء داخل سجن بابل المركزي - حلقة ١٩ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-22
Play
تأهيل السجناء داخل سجن بابل المركزي - حلقة ١٩ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-22
من الأخير
Play
من الأخير
كردستان.. معضلة ما بعد الصندوق - حلقة ٢٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-22
Play
كردستان.. معضلة ما بعد الصندوق - حلقة ٢٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-22
Play
نشرة ٢٢ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-22
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
22-10-2024 | 2024
12:30 | 2024-10-22
Play
22-10-2024 | 2024
12:30 | 2024-10-22
Morning Live
Play
Morning Live
الخيانة مرض مميت يقضي على العلاقات السليمة - حلقة ١٣٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-22
Play
الخيانة مرض مميت يقضي على العلاقات السليمة - حلقة ١٣٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-22
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الكفاح - الحلقة ١٣٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-22
Play
بغداد الكفاح - الحلقة ١٣٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-22
الهوا الك
Play
الهوا الك
المحامي مالتي غدر بيه - الحلقة ٢٧ | الموسم 9
15:30 | 2024-10-21
Play
المحامي مالتي غدر بيه - الحلقة ٢٧ | الموسم 9
15:30 | 2024-10-21
استديو Noon
Play
استديو Noon
تلوّن المرأة 21-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-21
Play
تلوّن المرأة 21-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-21
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
باي - سلاح تعارك 21-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-21
Play
باي - سلاح تعارك 21-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-21
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - فقرة شنو يضوجك ؟ 21-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-21
Play
الأبراج - فقرة شنو يضوجك ؟ 21-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-21
اخترنا لك
إعفاء المنتخب العراقي ومشجعيه من تأشيرات الدخول لعُمان
16:01 | 2024-10-22
مصرع منتسب وانتحار شخص في بغداد
15:50 | 2024-10-22
حاول الدخول بتصريح مزور لاحدى المنشآت النفطية.. اعتقال متهم وضبط عجلته بالبصرة
13:47 | 2024-10-22
انهاء تكليف حيدر حنون من مهام ادارة هيئة النزاهة
09:28 | 2024-10-22
رغم انها تسبب خسائر تصل الى المليارات..ما فائدة العطل الرسمية للعراقيين؟
08:23 | 2024-10-22
جريمة من نوع اخر قرب مجمع للمدارس في بابل.. فيديو
08:02 | 2024-10-22
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.