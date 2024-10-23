خارطة طريقك اليوم في بغداد.. ملخص شامل لحركة المرور والازدحامات

نيوز-محليات



تنشر نيوز، خارطة بأبرز الشوارع والطرق الرئيسية المزدحمة في صباح اليوم الأربعاء 23 أكتوبر.





وجسر الدورة



جسر وساحة الطابقين



كرادة خارج من العطار وشارع باتجاه الطابقين



أبو نؤاس وكرادة داخل ازدحام طويل لغاية الجسر المعلق



ازدحامات متقطعة في طريق معسكر الرشيد وكرادة داخل وشارع السعدون



خروج المطار وسريع القادسية



المنصور وشارع البيجية والعلاوي



جسر الجمهورية وشارع يافا وجسر السنك



الرشيد



الشيباني ومجسر العلوية ومجسر الربيعي



مجسر الأمانة



الجمهورية وشارع الوزيرية وباب المعظم بالكامل



نفق النداء وشارع المشاتل



14 تموز ومجسر الشالجية





وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:وجسر الدورةجسر وساحة الطابقينكرادة خارج من العطار وشارع باتجاه الطابقينأبو نؤاس وكرادة داخل ازدحام طويل لغاية الجسر المعلقازدحامات متقطعة في طريق معسكر الرشيد وكرادة داخل وشارع السعدونخروج المطار وسريع القادسيةالمنصور وشارع البيجية والعلاويجسر الجمهورية وشارع يافا وجسر السنكالرشيدالشيباني ومجسر العلوية ومجسر الربيعيمجسر الأمانةالجمهورية وشارع الوزيرية وباب المعظم بالكاملنفق النداء وشارع المشاتل14 تموز ومجسر الشالجية