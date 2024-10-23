القضاء: الإعدام لمدان بقتل ضباط في الجيش العراقي عام 2014

وذكر المركز الاعلامي لمجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المجرم والذي ينتمي لكيان الارهابي، أقدم على خطف وقتل ضباط اثنين يعملان في وزارة الدفاع، أحدهما برتبة مقدم ركن والثاني برتبة ملازم في محافظة نينوى/ قضاء الحمدانية".وتابع أن "الحكمين صدرا وفقا لأحكام المادة الثانية/ 1/ 3/ 5 / 8 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".