الجنائية المركزية: الإعدام بحق إرهابي ينتمي لداعش الإرهابي

وذكر مجلس في بيان ورد لـ نيوز، أن "الارهابي اقدم على قتل منتسب في الاتحادية".وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة الرابعة/١ وبدلالة المادة الثانية/١ و ٣ و ٥ من قانون مكافحة الارهاب رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥".