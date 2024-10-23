حريق كبير وسط بغداد

نيوز – محلي

افاد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، بان حريقا كبيرا اندلع في معمل للنجارة وسط .

وقال لـ نيوز، ان "حريقا اندلع مساء اليوم في معمل للنجارة بمنطقة الصالحية وسط بغداد، ما أدى الى الحاق اضرار كبيرة فيه".

وأضاف ان "فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق واخماده"، الى انه "تم فتح تحقيق في الحادث".