قرار حكومي يخص فئة من الطلبة

نيوز – محلي

قررت وزارة التعليم العالي، اليوم الأربعاء، معالجة غير المقبولين من الوافدين.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، انه "استنادا الى صلاحياتها المخولة في ملف نقل الدارسين خارج (الوافدين) ونتائجها التي أشرت استيعاب (2381) طالبا في ضوء أقصى طاقة استيعابية ممكنة تسمح بها معايير التخصصات الطبية ومبدأ التنافس والمفاضلة قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معالجة غير المقبولين على وفق الآتي:

▪️ في حال رغبة الطالب بالعودة الى دراسته خارج تتولى دائرة البعثات والعلاقات الثقافية تزويد الملحقيات والسفارات بكتاب يؤيد أن الطالب لم يتم نقل دراسته داخل لمفاتحة جامعته بإلغاء ترقين القيد في حال قطع علاقته بالجامعة.

▪️ استثناء من خريجي السنوات السابقة من الضوابط الخاصة بسنة التخرج من الدراسة الاعدادية لغرض التقديم إلى القبول المركزي في حال لم يحصل على قبول مركزي سابق.

▪️ استثناء من خريجي السنة 2022/2021 من شرط سنة التخرج بالتقديم الى قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي للتقديم مع طلبة خريجي السنة الدراسية 2022/2023 للقناة أعلاه للعام الدراسي 2025/2024 وتتولى دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة تحديد نسب التنفيذ.

▪️ السماح للطلبة في حال رغبتهم بالتقديم إلى النقل إلى كليات طب الأسنان والصيدلة الحكومية والأهلية وحسب المقاعد الشاغرة والتنافس وحسب الفئات ومقتضيات المقاصة العلمية.

▪️ يتاح للطلبة من خريجي العام الدراسي السابق التقديم إلى كليات المجموعة الطبية في الجامعات الأهلية للسنة الدراسية 2025/2024 وحسب النسب المحددة والضوابط المعتمدة.

وذكرت الوزارة "قرب إطلاق استمارة إلكترونية في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) لتنفيذ الإجراءات على وفق توقيتات مناسبة تعلن لاحقا".