في العراق.. الانواء الجوية: هذه المناطق ستسجل 4 درجات تحت الصفر

وذكرت في بيان، ورد لـ نيوز، ان "اجزاءً واسعةً من مدن البلاد تشهد خلال اليومين المقبلين أجواء معتدلة نهارا وباردة ليلا، ودرجات حرارة اقل من معدلاتها وتنتهي السبت".واضاف ان "قمم جبال شمال شرق ستسجل خلال ساعات الفجر والصباح درجات حرارة متدنية تصل الى 4 تحت الصفر".