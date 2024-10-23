في بغداد.. ضبط شركة وهمية لتهريب العملة خارج العراق

وقالت شرطة في بيان، "القت مفارز مركز شرطة باب المعظم القبض على متهمين يعملان داخل شركة (وهمية) تستخدم لتهريب العملة خارج البلد".

وأضاف البيان أنه "تم ضبط بداخلها مبلغ قدره 435 مليون دينار و30 ألف دولار أمريكي ومبلغ حوالة مليون و296 ألف دينار"، الى أنه "تم مداهمة بعد ورود معلومات تفيد بوجودها".