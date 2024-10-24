حركة مرور "رشيقة" بالمجمل.. قائمة بأبرز ازدحامات بغداد الان

نيوز-محليات



تنشر نيوز، قائمة بحركة المرور وابرز الشوارع المزدحمة في صباح اليوم الخميس، حيث جاءت الازدحامات "رشيقة" نوعا ما، وفي أماكن وشوارع معينة.



وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:





وجسر الدورة



جسر وساحة الطابقين من 4 اتجاهات



ازدحامات متقطعة في كرادة خارج



كرادة داخل وأبو نؤاس باتجاه الجسر المعلق



محمد القاسم من نزلة الدورة الى مجسر قرطبة



فلسطين وسريع القناة على جانبي السندباد ونصب الشهيد



الرشيد وشارع الجمهورية



النصر ونفق العلاوي



المنصور وشارع دمشق عند تقاطع معرض



14 تموز





الوزيرية وشارع وزارة وجميع شوارع باب المعظم ومدينة الطب



الشيباني ومجسر العلوية



مرور بطيء في محمد القاسم وشارع شيخ عمر وجسر الجمهورية

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:وجسر الدورةجسر وساحة الطابقين من 4 اتجاهاتازدحامات متقطعة في كرادة خارجكرادة داخل وأبو نؤاس باتجاه الجسر المعلقمحمد القاسم من نزلة الدورة الى مجسر قرطبةفلسطين وسريع القناة على جانبي السندباد ونصب الشهيدالرشيد وشارع الجمهوريةالنصر ونفق العلاويالمنصور وشارع دمشق عند تقاطع معرض14 تموزالوزيرية وشارع وزارة وجميع شوارع باب المعظم ومدينة الطبالشيباني ومجسر العلويةمرور بطيء في محمد القاسم وشارع شيخ عمر وجسر الجمهورية