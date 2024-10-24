تمديد التقديم على الدراسة المسائية لذوي الشهداء

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها قررت تمديد السقف الزمني للتقديم الإلكتروني إلى قناة الدراسة المسائية لذوي الشهداء للسنة الدراسية 2025/2024.وبينت انه يستمر التقديم عبر الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) إلى غاية يوم الخميس الموافق 2024/10/31 لإتاحة الفرصة أمام لإكمال ملء اختياراتهم والمصادقة على بياناتهم من مؤسسة الشهداء.