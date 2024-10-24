الهجرة تعلن عودة عشرات النازحين من دهوك إلى سنجار

وذكر بيان للوزارة ورد لـ نيوز، أنه "استمراراً بتنفيذ البرنامج الحكومي، أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، (181) نازحاً من مخيم (شيخان) في محافظة دهوك بإقليم إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى، بالتعاون مع الإقليم والحكومات المحلية ومنظمة الهجرة (IOM) في نينوى".ووجهت جابرو، "بشمول العائدين بالمنح المالية والمساعدات الإغاثية لدعم الاستقرار في مناطق العودة".