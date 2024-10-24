التعليم تتخذ قراراً جديداً بشأن قبول الطلبة الوافدين

وذكر بيان للوزارة ورد لـ نيوز، أن "العبودي وخلال استقباله أكد أن القرار يسمح لفئة الذين لم تظهر نتائج نقلهم ضمن قناة الوافدين بالتقديم إلى استمارة إلكترونية خاصة بالوجبة الثانية لغرض قبولهم ضمن كليات الطب في الجامعات الحكومية أو الأهلية حسب معايير الحد الأدنى للنقل لسنة تخرجهم ضمن الوجبة الأولى للوافدين ومعدل الطالب والخطة المحددة للكليات".وأشار البيان، إلى أن "الاستمارة الالكترونية المعدة للتقديم والقبول لهذه الفئة سيتم إطلاقها مطلع الأسبوع المقبل ضمن بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة".