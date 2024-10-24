السوداني يختتم زيارة واسط.. هذا ما تضمنته

وذكر بيان لمكتبه، ورد لـ نيوز، أن "الزيارة تضمنت الزيارة:■ إطلاق الأعمال التنفيذية في مشروعي واسط وبوابة الكوت السكنيتين.■ إفتتاح المرحلة الأولى من مشروع تأهيل وتوسعة طريق كوت - .■ إفتتاح المرحلة الثانية من مشروع جسر الكارضية والطريق الحولي.■ إطلاق الأعمال التنفيذية لمشاريع ثلاثة مجسرات في مدخل كوت- ميسان.■ إفتتاح مستشفى الكوت الأهلي بسعة (100) سرير.■ المتابعة الميدانية لسير العمل في مشروع مستشفى واسط (التركي).■ ترؤس اجتماع لرؤساء الدوائر والتشكيلات الخدمية.■ إدراج 8 مشاريع خدمية جديدة في عدد من أقضية ونواحي المحافظة، وهي:● مشروع مجاري البشائر.● مشروع مجاري الذهب/ زرباطية.● مشروع مجاري بدرة.● مشروع مجاري الحفرية.● مشروع مجاري الزبيدية.● مشروع تنفيذ محطة معالجة مع خطوط دفع في ناحية الشحيمية.● مشروع تنفيذ محطة معالجة مع محطة رفع وخطوط دفع في ناحية الدبوني.● مشروع تنفيذ محطة معالجة وخط ناقل مع خطوط دفع في ناحية واسط.■ لقاء جمع من وجهاء وشيوخ عشائر محافظة واسط.■ ترؤس اجتماع للقيادات ومسؤولي الأجهزة الأمنية.■ عقد اجتماع مع أعضاء مجلس النواب عن محافظة واسط والمحافظ ورئيس وأعضاء مجلس .■ إفتتاح مشروع كورنيش الحيدرية في الكوت.