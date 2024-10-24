اندلاع حريق داخل سوق شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، الجمعة، باندلاع حريق داخل "عريبة" شرقي .

وقال في حديث لـ نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق اندلع داخل عدد من المحال داخل عريبة بمدينة الصدر".

وأضاف انه "لغاية لا توجد اصابات"، الى ان "الفرق مسيطرة على امتداد الحريق".