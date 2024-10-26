إيقاف حركة الطيران في جميع المطارات العراقية

وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، "بسبب التوترات الإقليمية تم ايقاف الملاحة الجوية اشعار آخر ، من أجل الحفاظ على سلامة الطيران المدني في الأجواء العراقية".وأضاف البيان أن "الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية باشرت إخلاء الاجواء العراقية من الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة بشكل تدريجي من اجل على سلامة المسافرين الكرام الوافدين الى مطارات وكذلك الطائرات التي تعبر اجواءنا".ونوه البيان، بأن "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية اوقفت جميع رحلاتها بشكلٍ مؤقت لأسباب إحترازية الى اشعار اخر حفاظا على سلامة المسافرين".وأعلن الجيش "الاسرائيلي" بدأ هجومه على إيران في وقت مبكر من صباح يوم السبت"، ردا على هجومها الصاروخي الباليستي الضخم في من أكتوبر.