لاصحاب مركبات الأجرة: توجهوا لمواقع التسجيل

نيوز – محلي

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن البدء بطباعة لوحات تسجيل مركبات الأجرة.

وقال الناطق باسم الداخلية ميري في بيان ورد لـ نيوز، ان "مديرية المرور العامة تباشر اليوم السبت بطباعة لوحات تسجيل المركبات الأجرة بمجمعات التسجيل في بغداد".

وأضاف ان "ذلك جاء بحسب توجيهات وزير الداخلية"، داعيا اصحاب مركبات الأجرة الى "التوجه لمواقع التسجيل لتثبيت اللوحات".