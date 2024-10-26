اعتقال امرأة متهمة بحادث دهس مميت في أربيل (فيديو)

وذكر بيان للاسايش، ورد لـ نيوز، انه "في عملية سريعة بأمر من التحقيق الأمني في أربيل، اعتقلت قوات الأسايش امرأة تدعى (ر.ك.م) متهمة بتنفيذ حادث دهس مأساوي في حي گوران الجديد بأربيل".واشار الى ان " لقيت مصرعها على الفور".