قائمة طويلة بشوارع بغداد المزدحمة الان

وجاءت قائمة الشوارع المزدحمة طويلة مع انتشار بؤر ازدحامات متفرعة ومنتشرة كالاتي:وجسر الدورةجسر الجادريةجسر الطابقينازدحامات متقطعة في دمشق والعلاويالمنصور وشارع النقابات والبيجية والرواد ازدحامات متصلة ومتفرعةيافا وجسر الجمهوريةالصالحية وجسر السنكحيفاالجمهوريةالرشيدمجسر الربيعي وشارع الصناعة وجميع الازقة المحيطةالنضال من سلمان فائق لغاية الكيلانيالشيباني ومجسر العلويةبور سعيد ومجسر قرطبةصفي الدين الحلي والشورجة وشارع شيخ عمركورنيش الاعظمية وشارع المشاتل ونفق النداءمحمد القاسم من الوزيرية لغاية مجسر العلويةمحمد القاسم من الجسر العنكبوتي لغاية النهضةمجسر الشالجية وشارع 14 تموز