منها استخراج السند والخارطة عن بعد.. 23 خدمة الكترونية لدوائر العدل

وقال مدير قسم الإعلام في الوزارة الساعدي إن من بين الخدمات الجديدة هي السند والخارطة وخدمة العدول، الإلكترونيات، في ستّ مديريات تابعة للتسجيل العقاري عبر بوابة (أور) الإلكترونيَّة بالتنسيق مع الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء"، مبينا ان "ثلاث منها في جانب الكرخ هي الكاظميَّة الأولى والكرخ الأولى والبياع، أمّا في الرصافة فتشمل مديريات تسجيل عقاري الرصافة الثانية والصدر الأولى، فضلاً عن الشعب".وأشار إلى "إطلاق هذه الخدمات كتجربة في مديريَّة تسجيل عقاري الكاظميَّة الثانية، وحققت نتائج عالية منها الحدّ من زخم المراجعين في دوائر التسجيل العقاري، مع تسجيل إقبال كبير من قبل المراجعين على الاستفادة منها"، بحسب صحيفة الحكومية.وبيَّن الساعدي أنَّ "الخدمات العدليَّة التي تعمل الوزارة على إطلاقها لن تقتصر على دائرة التسجيل العقاري، وإنما شملت دوائر أخرى منها دوائر القاصرين والتنفيذ بهدف تعزيز الخدمات للمراجعين وحفظ حقوقهم".