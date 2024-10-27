مجلس الخدمة يخاطب وزارة المالية لتوظيف الأوائل وحملة الشهادات العليا

وقال المتحدث باسم سعد اللامي إن خاطب َوزارة المالية من أجل استحداث درجات لتعيين 5500 متقدم للتوظيف من الأوائل وحملة الشهادات العليا المشمولين بقانوني 67 59 باختصاصات مختلفة.وبين أن يسعى لإيجاد درجات وظيفية تتناسب مع هذه الاختصاصات، لاسيما أن هناك حاجة ماسة إلى الاهتمام بالكثير منها كونها قد تحدث نقلة نوعية في الجهاز الإداري للدولة.وأوضح اللامي، أن تسلَّم خلال المرحلتين الأولى والثانية من التعيينات تخصصات ليست موجودة ضمن احتياجات الوزارات، وبالتالي فإنه تم عرض الموضوع على الذي أوعز بدوره إلى وضمن المرحلة الثانية من التوظيف بمخاطبة الوزارات من أجل إعادة النظر في التخصصات وإرسال احتياجاتهم مرة أخرى إلى المجلس، مفصحاً عن أن عيَّن بموجب ذلك 18 ألف متقدم في والمحافظات بعد تحليل بياناتهم ومقاطعتها وإرسالها إلى وزارة المالية بموجب الآلية المتبعة في توزيع الاختصاصات، فيما سيتم القيام بالآلية نفسها عند وصول التخصيصات اللازمة للمتبقين.