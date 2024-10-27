بالصور.. استمرار تصاعد أعمدة الدخان من حريق شارع فلسطين شرقي بغداد

وأفاد مراسل نيوز، ان "أعمدة الدخان ما زالت تتصاعد من حريق فلسطين ما أدى الى اغلاق مجسر قرطبة بسبب الدخان الكثيف وانعدام الرؤيا فوقه".وفي وقت سابق أفاد مصدر أمني، بأن حريقا ضخما اندلع في منطقة فلسطين شرقي .وقال في حديث لـ نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تلقت بلاغا باندلاع حريق ضخم في مخازن الظلال في منطقة فلسطين شرقي بغداد".وأضاف المصدر، أن "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث وتحاول احتواء الحريق وعدم وصوله الى البنايات المجاورة".