صور جديدة من الحريق الذي حول سماء بغداد إلى سوداء

وما تزال أعمدة الدخان تتصاعد جراء هذا الحريق، حتى حول سماء إلى سوداء، فيما تحاول فرق الدفاع المدني السيطرة عليه وإخماده.وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بأن حريقا ضخما اندلع في منطقة فلسطين شرقي .وقال في حديث لـ نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تلقت بلاغا باندلاع حريق ضخم في مخازن الظلال بمنطقة فلسطين".وأضاف، أن "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث وتحاول احتواء الحريق وعدم وصوله الى البنايات المجاورة".