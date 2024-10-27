نداء هام الى كل العراقيين: الزموا منازلكم خلال هذين اليومين ولا تخرجوا

نيوز – محلي

وجهت وزارة التخطيط، اليوم الاحد، دعوة لكل الى الزام منازلهم يومي 20 و21 من الشهر المقبل لاكمال إجراءات التعداد السكاني.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لـ نيوز، ان "الهدف من اجراء التعداد السكاني أساسا هو التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على اساس النتائج او المعطيات التي يفرزها التعداد"، مبينا ان "ذلك سيؤشر لنا الخلل في كل المفاصل التنموية على مستوى الخدمات والسكن والصحة والتعليم والماء والمجاري والطرق".

واكد ان "تواجد الاسر في يومي التعداد مهم جدا لأننا نريد ان نعرف واقع كل اسرة وبالتالي تشخيص مواطئ الخلل لكي تتم معالجتها ضمن السياسات والخطط التي يتم اتخاذها سابقا".

ودعا الاسر "الزام منازلها خلال هذين اليومين للاداء بالمعلومات الخاصة بالتعداد السكاني لانها مهمة ومفيدة لمستقبل الأجيال"، مشددا على ضرورة "الوقوف على واقع كل فرد من افراد المجتمع كي تكون الصورة واضحة جدا".

وقرر المجلس الأعلى للسكّان، في وقت سابق، فرض حظر التجوال في عموم محافظات يومي 20 و21 تشرين الثاني/نوفمبر - الشهر الـ11 - المقبل، لإجراء الإحصاء السكّاني.