تزامنا مع حادث الظلال.. حريق اخر يلتهم سيارة وسط بغداد

نيوز – محلي

اندلع حريق، مساء اليوم، في سيارة مدنية بمنطقة وسط .

وتناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي الفيسبوك، مقطع لسيارة مدنية وهي تشهد اندلاع النيران فيها بمنطقة وسط بغداد، فيما حاول عدد من المواطنين اخماد الحريق.