ماذا تعرف عن اسئلة التعداد السكّاني؟.. هكذا سيتمّ تعداد المهجرين ويعد الأخير

وقال المدير التنفيذي للتعداد علي عريان الساعدي إنَّ "العالم يتّبع طريقتين لعدِّ السكّان هما النظريَّة والفعليَّة"، مشيراً إلى أنَّ "العراق سيعتمد خلال التعداد العام للسكّان والمساكن الذي سيُجرى في العشرين من تشرين الثاني المقبل الطريقة النظريَّة"، بحسب صحيفة الرسمية.وأضاف أنَّ "النازحين والمهجَّرين الذين تركوا أماكن سكناهم الأصليَّة بسبب عصابات "داعش" الإرهابيَّة سيتمّ تعدادهم في نفس الأماكن والمناطق التي يعيشون فيها الآن، إذ ستتضمَّن استمارة العدِّ بعض المؤشّرات التي تخصّ التنمية".وأشار الساعدي إلى أنَّ "البعض من هؤلاء النازحين شكّلوا ضغطاً على المناطق التي نزحوا إليها سواء على مستوى الخدمات أو البنى التحتيَّة"، منوِّهاً بأنَّ "الاستمارة ستحتوي على (14) سؤالاً، منها، هل المواطن مقيم في هذا المكان أو لا؟، وما مدَّة إقامته في المكان؟، وأين كان يقيم قبل أنْ يأتي إلى هذا المكان؟، وغيرها من الأسئلة".وتابع المدير التنفيذي أنَّ "هذا التعداد الإلكتروني سيكون الأخير، كما حصل في الدول المتقدِّمة للتحوّل خلال السنوات المقبلة إلى التعداد السجلّي من خلال ربط الوزارات كالصحَّة والتعليم والتربية بشبكة إنترنت، والذي يعتمد كلياً على الأرقام التي تُظهرها من ولادات أو وفيات أو هجرة أو دخول إلى الجامعات والمدارس".