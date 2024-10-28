عودة 767 نازحاً من مخيمات أربيل إلى مناطقهم في نينوى

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، إنه "استمراراً بتنفيذ البرنامج الحكومي، عاد (767) نازحاً من مخيمات الخازر وحسن شام u2 و u3 ) في محافظة إلى مناطق سكناهم الأصلية في أقضية ونواحي محافظة نينوى، بالتعاون مع الإقليم والحكومات المحلية في نينوى".ووجهت وزيرة الهجرة ايفان فائق بـ"شمول العائدين بالمنح المالية والمساعدات الإغاثية لدعم الاستقرار في مناطق العودة"، بحسب البيان.