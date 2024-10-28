مصرع شخص واصابة اخر أثر حادث مروري مروع في أربيل (فيديو)

وقال المراسل: "وقع حادث مروري مروع على 60 في أربيل، حيث اصطدمت سيارة بدراجة نارية، مما أسفر عن وفاة سائق الدراجة على الفور. كما أصيب سائق السيارة بجروح بليغة استدعت نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".وأضاف: "الحادث أدى إلى إغلاق مؤقت للطريق، فيما باشرت السلطات الأمنية التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث".