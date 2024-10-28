فتح باب التقديم إلى قناة "الموازي" في الجامعات العراقية

وأوضحت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في الوزارة، بحسب بيان ورد لـ نيوز، أن "الطلبة خريجي الإعداديات بفروعها كافة ومعاهد الفنون الجميلة ومعاهد الحرف والفنون الشعبية ومعهد الدراسات الموسيقية والإعداديات الإسلامية ومدارس الوقفين للسنتين الدراسيتين 2023/2022 و2024/2023 يحق لهم التقديم والتنافس مع أقرانهم للقبول على وفق النسب المحددة للقناة".وستتولى الجامعات الحكومية، وفق البيان، "إجراء الاختبار للطلبة المشمولين والراغبين بالتقديم وإدخال بياناتهم عبر بوابة الدراسات اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2024/10/29 ولغاية انتهاء الدوام من يوم الاثنين الموافق 2024/11/4".