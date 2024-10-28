في بغداد.. كيف تستبدل لوحة سيارتك وانت بمنزلك؟

نيوز – محلي

أعلنت مديرية المرور العامة، عن تفاصيل خدمة لوحتك في بيتك.

وقال مدير إعلام وعلاقات المديرية العقيد حيدر الوائلي في تصريح للوكالة الرسمية تابعته نيوز، انه "تم إطلاق خدمة لوحتك في بيتك وهي خدمة إلكترونية تتيح للمواطنين الراغبين باستبدال لوحات مركباتهم وهم داخل دارهم"، مبينا ان "هناك بعض المواطنين ليس لديهم وقت ولديهم التزامات ودوام وهناك خدمة إلكترونية اختيارية تمكنه من استبدال لوحة سيارته وهو في داخل داره".

وأضاف انه "تم وضع رابط إلكتروني، يمكن للمواطن ادخال البيانات والمعلومات بعدها يرسل اشعار إلى مديرية المرور العامة، ليقوم كادر مختص بسحب استمارة وتدقيقها من غرامات وسرقات، فإذا كان موقفها سليم ترسل رسالة نصية على هاتف المواطن تحمل رابطا إلكترونيا ليمكن المواطن من دفع رسوم إلكترونية للوحة تسجيل المركبات الخصوصي والبالغة 155,000 دينار وهو في داخل داره".

وتابع أن "اشعارا آخر يرسل الى المديرية بعد دفع الرسوم لتقوم الكوادر بطبع اللوحات والاتصال بالمواطن ليتم تثبيتها في داره".