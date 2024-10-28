اعتقال صاحبي شركتي صيرفة في بغداد

أفاد مصدر أمني، باعتقال صاحبي شركتي صيرفة جنوبي .

وقال في حديث لـ نيوز، إنه "تم القبض على صاحبي صيرفة ضمن منطقة وضبط بحوزتهما مبالغ نقدية وبندقية ومسدس غير مرخصين".

وأضاف أن "المعتقلين يمارسان عمال الصرافة خلافا لتعليمات البنك المركزي ولا توجد لديهما اي اجازة ممارسة المهنة".