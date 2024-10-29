استعدوا للأمطار بدءاً من الغد

نيوز – محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، تساقطاً واستمرار انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون غائم جزئي الى غائم مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة بعد الظهر في الأقسام الغربية من البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبينة ان "طقس يوم الخميس سيكون غائم جزئي الى غائم مع فرصة لتساقط أمطار في الأقسام الجنوبية من البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأضافت ان "طقس المقبلة سيكون غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة وتكون رعدية أحيانا، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا"، مشيرة الى ان "طقس يوم السبت المقبل سيكون غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية تزداد غزارتها ليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقة الشمالية ومقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية".

وتابعت ان "درجات الحرارة ستسجل ليوم غد الاربعاء في البصرة والمثنى وذي قار وميسان وواسط 29 مئوية، اما في بغداد ستكون 28 مئوية".

وأضافت ان "درجات الحرارة ليوم غد في السليمانية ودهوك 25 مئوية وفي أربيل ونينوى 26 مئوية".