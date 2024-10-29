الحكم على منتحل صفة ضابط في جهاز الامن الوطني بكربلاء

نيوز – محلي

اعلن مجلس الأعلى، اليوم الثلاثاء، عن صدور حكم بالحبس البسيط على منتحل صفة ضابط في جهاز الوطني في .

وقال في بيان ورد لـ نيوز، ان "محكمة جنايات اصدرت حكما بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة بحق اقدم على انتحال صفة عقيد في جهاز الوطني". وأضاف ان "المدان تلقى مبالغ مالية من مواطنين مقابل تعيينهم في جهاز الوطني"، الى ان "الحكم صدر استنادا لأحكام القرار 160 لسنة 1983 واستدلالا بالمادة 132/ 3 من قانون العقوبات".

