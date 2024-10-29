مصرع طفلة ومقتل شخص بحريق ومشاجرة في بغداد

نيوز – محلي

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بأن شخصا قتل اثر مشاجرة في بغداد، فيما أشار الى طفلة بحريق شمالي .

وقال لـ نيوز، ان "مشاجرة حدثت شخصين استخدمت فيها سلاح خفيف في المشجر بمنطقة بغداد، ما أدى الى مقتل احد اطراف المشاجرة فيما لاذ الجاني بالفرار".

وأضافت ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".

وفي حادث امني اخر، ذكر ان "طفلة تولد 2016 لقيت مصرعها باندلاع حريق داخل دارها ضمن منطقة صليخ شمالي العاصمة"، الى ان "الحادث نتيجة تماس كهربائي".