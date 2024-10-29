البصرة.. حريق بمحطة للغاز في الرميلة الشمالية (فيديو)

اندلع حريق، مساء الثلاثاء، بمحطة للغاز في حقل الشمالية بمحافظة .



وقال مراسل في المحافظة، نشب حريق في محطة NGL للغاز في حقل الشمالية.

وأضاف مراسلنا أن فرق الدفاع المدني توجهت الى المحطة التابعة لشركة غاز .

بدورها، قالت مديرية دفاع البصرة، "تم الاتصال بإطفاء وتم ابلاغنا بوجود حادث حريق بسيط في وحدة الـ NGL ومسيطر عليه من فرقهم ولايحتاجون الى اسناد".

الى ذلك، قال إعلام شركة غاز في بيان، "وردنا قبل قليل من موقع الحادث في معمل الشمالية NGL بأن الحادث قد وقع في خط الإنتاج الثانوي"، مضيفا أن "العمل حاليا مستمر على وضع خطة متكاملة لعزل المنطقة المتضررة وإعادة تشغيل خط الإنتاج الرئيسي بأسرع وقت".







