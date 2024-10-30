الأعلى منذ شهر.. بغداد تبدأ صباحا "دخانيًا" وتقفز في مرتبة مؤشر التلوث عالميًا (فيديو)

ومن الواضح على لون الغيمة الضبابية المنتشرة في أجواء بانه ليس غبارا كون الأجواء ليست حمراء اللون، ما يعني ان ما ينتشر هو ذرات من الدخان.ووفقا لذلك، قفزت في مؤشر تلوث الهواء الى المركز الثالث صباح اليوم الأربعاء بعد كل من في الهند، ولاهور في باكستان.وبلغ عدد نقاط مؤشر التلوث في 203 ما يجعله وفق تصنيف "غير صحي جدا"، وبلغ تركيز الملوثات 127.5 مايكروغرام على متر مكعب، وهو يعادل 25.5 ضعف الرقم الموصى به عالميا.ويعد الرقم المسجل هو منذ شهر، أي منذ 30 أيلول الماضي وحتى الان، حيث ان اعلى رقم بعد هذا كان 196 وتم تسجيله في الشهر الجاري.