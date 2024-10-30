شوارع رئيسية وازقة فرعية.. قائمة طويلة بازدحامات بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:محمد القاسم من الجسر العنكبوتي لغاية مجسر قرطبةمحمد القاسم من نفق النداء لغاية معارض النهضةجسر الطابقينالطريق السريع الجنوبي لبغداد من جسر الوليد لغاية البياعالمطار وسريع القادسية ازدحام طويل ومتصلجسر الجادرية وتقاطعسريع وجسر الدورةبن نصير ومجسر الأمانةكرادة خارج ازدحامات متقطعة بين ساحة التحريات والتقاطع مع طريق معسكر الرشيد وتقاطع المسبحطريق معسكر الرشيد لغاية ساحة الفتح خلف المسرح الوطنيبور سعيد ومجسر قرطبة ونفق البابالكيلاني وجسر السنك وشارع الصالحيةالازقة المحيطة بكراج العلاويالرشيد14 تموز (سريع مطار المثنى)المنصور والرواد والبيجية وشارع النقابات14 رمضان من جسر 14 رمضان لغاية مجسر اللقاءمن مستشفى الكرخ وصولا لجسر 14 رمضان والجانب الاخر من بدالة الكاظمية الى جسر 14 رمضانشيخ عمرالجمهوريةالوزيرية وشارع وزارة الصحة ومنطقة باب المعظم بالكامل