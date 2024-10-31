قائمة بحركة المرور والازدحامات في بغداد الان

نيوز-محليات



تنشر نيوز، خارطة بازدحامات صباح اليوم الخميس، حيث جاءت الحركة المرورية متفاوتة بين ازدحامات شديدة في بعض الشوارع وجيدة في شوارع اخرى.





وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:





الموقف المروري في





محمد القاسم من الجسر العنكبوتي الى النهضة

سريع الدورة وجسر الدورة



مجسّر الأمانة



مجسر الربيعي



مجسر العلوية



جسر ونفق باب المعظم وجميع ازقة الطب



جسر السنك والجمهورية



جسر وساحة الطابقين



جسر الجادرية وتقاطع



المطار وسريع القادسية



دمشق وتقاطع ونفق العلاوي



كرادة خارج ازدحام شديد



العرصات والمسبح



قطر الندى السيدية وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:الموقف المروري فيمحمد القاسم من الجسر العنكبوتي الى النهضةسريع الدورة وجسر الدورةمجسّر الأمانةمجسر الربيعيمجسر العلويةجسر ونفق باب المعظم وجميع ازقة الطبجسر السنك والجمهوريةجسر وساحة الطابقينجسر الجادرية وتقاطعالمطار وسريع القادسيةدمشق وتقاطع ونفق العلاويكرادة خارج ازدحام شديدالعرصات والمسبحقطر الندى السيدية